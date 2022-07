Für eine Tik Tok-Challenge haben sich eine 17- Jährige und eine 19-Jährige Ende Februar 2022 mit Superkleber zusammengeklebt. Sie mussten ins Krankenhaus und beschuldigten einen Unbekannten. Am Landesgericht Ried wurden sie nun zu drei und fünf Monaten bedingter Haft verurteilt. Das Urteil ist laut Bericht der Oberösterreichischen Nachrichten bereits rechtskräftig.

RIED. Der Bericht der BezirksRundSchau um die beiden Mädchen, die Ende Februar diesen Jahres zusammengeklebt im Rieder Krankenhaus behandelt wurden, sorgte damals in Facebook für Aufsehen. Zahlreiche User konnten nicht verstehen, wer eine derartige Tat begehen konnte. Nach mehreren Vernehmungen gab die Polizei am 9. März bekannt, dass die Geschichte der beiden Mädchen frei erfunden war: Es gab keinen Täter, der die beiden bei einer Hausparty zusammen klebte, sie waren es selber – um bei einer Tik Tok-Challenge Aufsehen zu erregen. Am Landesgericht Ried wurden sie nun zu drei und fünf Monaten bedingter Haft verurteilt.

Gefährliche Challenges

Seit mehreren Jahren tauchen immer wieder gefährliche Challenges in Plattformen wie Tik Tok oder Instagram auf. Bei der Tide-Pod-Challenge bissen Jugendliche zum Beispiel in Waschmittelkapseln, bei der „Bird-Box“-Challenge galt es, verschiedene Dinge mit verbundenen Augen zu tun, wobei auch Autofahren dabei war. Für mehrere Verletzte sorgte auch die Schädelbrecher-Challenge: Dabei standen drei Personen nebeneinander. Als die mittlere Person in die Luft springt, treten ihr die beiden anderen die Beine weg, wodurch die Person mit voller Wucht auf den Rücken oder den Kopf knallt. Bei der Kondom-Challenge wird ein Kondom mit Wasser gefüllt und auf den Kopf einer Person fallen gelassen. Durch den hohen Druck presst sich das Kondom wie eine zweite Haut auf das Gesicht und verschließt die Atemwege.

Weiters gibt es zahlreiche gefährliche Food-Challenges: Bei der Banana-Sprite-Challenge wird der Teilnehmer zum Beispiel aufgefordert, zwei Bananen vollständig zu essen und danach eine Dose Sprite zu trinken. Dadurch bildet sich im Magen Schaum und sprudelt aus dem Mund heraus. Bei der Salt-and-Ice-Challenge streut man sich etwas Salz auf eine Körperstelle und drückt einen Eiswürfel darauf. Durch die entstehende chemische Reaktion wird die Stelle auf etwa Minus 16 Grad heruntergekühlt. Das Resultat: Starke Kälteverbrennungen auf der Haut.

