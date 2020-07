RIED. Unlängst wurde die Freiwillige Feuerwehr Ried vom Landesfeuerwehrkommando Oberösterreich zu einem Spezialeinsatz auf die B145 am Pötschenpass gerufen. Ein Elektrofahrzeug geriet im Einsatzgebiet der FF Lupitsch in der Steiermark in Brand. Das Fahrzeug wurde von der örtlichen Feuerwehr rasch abgelöscht. Da bei solchen Fahrzeugen die verbauten Batterien nach einer Beschädigung allerdings noch stundenlang chemisch reagieren können, wurde der neu konzipierte Abrollbehälter “E-Brand” angefordert. Um eine Wiederentzündung des Fahrzeuges zu verhindern, kann der Spezialcontainer mit Wasser geflutet werden. Der bisher einzige derartige im Einsatz befindliche Abrollcontainer Oberösterreichs wurde zwar bei der FF Vöcklabruck stationiert, ist aber bei verschiedenen Feuerwehren im ganzen Bundesland zu Testzwecken im Einsatz. Zum Zeitpunkt der Alarmierung befand er sich bei der Freiwilligen Feuerwehr Ried.

Wrack in Behälter gehoben

Die Kameraden rückten mit den beiden Lastfahrzeugen ins Salzkammergut aus. An der Einsatzstelle wurde das Wrack mit dem Ladekran in den Abrollbehälter gehoben und zur Freiwilligen Feuerwehr St. Agatha transportiert. Dort wurde der Container mit rund 10.000 Liter Wasser geflutet.