Maria Gruber beeindruckt einerseits mit der Bandbreite ihres Schaffens und andererseits mit dem starken Ausdruck der Farben. Dies gilt für ihre Glasarbeiten, bei denen die aufgestreuten Farben bei hohen Temperaturen im Schmelzofen verlaufend verschwimmen wie am Papier die Aquarellfarben. In beiden Bereichen ergeben sich starke Farbkontraste und zarte Nuancen, die besondere Merkmale in Maria Grubers Werken bilden. Maria Gruber ist Mitglied der internationalen Künstlergruppe „Gruppe 30“, der Künstlervereinigung Club der Begegnung und der Innviertler Künstlergilde.

Ausstellungsdauer

Nach der Vernissage am Donnerstag, 27. Mai kann die Ausstellung bis 19. September im Museum Innviertler Volkskundehaus am Kirchenplatz 13 besichtigt werden. Die Öffnungszeiten sind: Dienstag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr, Samstag von 14 bis 17 Uhr. Veranstalter ist die Kulturabteilung der Stadt Ried.