Ein 72-jähriger Kroate aus Deutschland fuhr am 5. August 2020, gegen 17.20 Uhr, mit seinem Pkw auf der Lambrechtener Landesstraße von Lambrechten kommend in Richtung Kreuzung mit der Andorfer Landesstraße.

LAMBRECHTEN. Vor der Einmündung in die bevorrangte Andorfer Landesstraße hielt er sein Fahrzeug kurz an, um sich zu orientieren. Dazu fuhr er dann ein kurzes Stück in die Kreuzung ein.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Ried mit seinem Pkw auf der Andorfer Landesstraße von Utzenaich kommend in Richtung Andorf. Er konnte dem einfahrenden Pkw nicht mehr ausweichen und prallte mit der rechten Fahrzeugseite gegen die Front des Fahrzeuges. In weiterer Folge geriet er ins Schleudern, kam nach mehr als 70 Metern rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Zaun, wo der Pkw am Dach zu liegen kam.

Mehrere Verletzte



Der 18-Jährige und seine Insassen, ein 16-jähriges Mädchen und ein 13-jähriger Junge, beide aus dem Bezirk Ried, sowie die im Pkw des 72-Jährigen mitfahrende ebenfalls 72-jährige Gattin, wurden beim Verkehrsunfall unbestimmten Grades verletzt und nach Erstversorgung durch ein Notarztteam ins Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.