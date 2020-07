BEZIRK RIED. Unter dem Motto „Mei dahoam – Jugend halten, Zukunft gestalten“ wollte die Bezirkshauptmannschaft Ried mittels einer Online-Umfrage herausfinden, was die Jugendlichen aus dem Bezirk Ried mit ihrer Heimatgemeinde verbindet. Die BezirksRundschau hat berichtet. Fast 200 Jugendliche beteiligten sich an der Aktion, die Auswertung übernahm das Regionalen Kompetenzzentrum für Integration und Diversität, kurz ReKI. „Die Stimmen der Jugendlichen bilden eine wichtige Basis für Gespräche mit den jeweiligen Gemeindeverantwortlichen über zukünftige Projekte“, so ReKI-Leiterin Ried Renate Brandstötter. Als kleiner Anreiz für die Teilnahme an der Online-Umfrage wurde ein Gewinnspiel durchgeführt. Als Preis winkten drei mal zwei Kinokarten.

Kernaussagen

Generell bildeten die Jugendliche die jeweilige Heimatgemeinden positiv ab. Die fehlende Kommunikation und einer Vertrauensperson als Ansprechpartner auf Gemeindeebene wurde negativ angesprochen. Laut Umfrage sind Jugendlichen ein gemeinsamer Treffpunkt, ein gutes öffentliches Verkehrsnetz und die Natur wichtig. Besonders an Jugendtreffpunkten und diversen Freizeitangeboten fehlt es ihrer Meinung nach im Bezirk Ried. Weiters ergab die Umfrage, dass sich Jugendlichen auch für kulturelle Jugendprojekte interessieren und sich hier gerne einbringen würden.