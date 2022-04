Am Sonntag den 03. April um 19: 30 Uhr fand in der Pfarrkirche

St. Marienkirchen am Hausruck ein Passionssingen mit dem Titel " Oh Jesus, wo gehest du hin? ", statt.

In Gedenken an

Hans Samhaber, der das Passionssingen in

St. Marienkirchen a. H. vor vielen Jahren ins Leben rief wirkten mit, die Auhäusler Musi und Sänger, der Kirchenchor Taiskirchen, der Kirchenchor Hohenzell, der Chor der Arbeitsgemeinschaft für Dorfkultur sowie die Rieder Gruppe des Stelzhamerbundes.

Das gelungene Gesamtwert wurde mit großzügigen freiwilligen Spenden der Besucher honoriert. Wir bedanken uns hierfür ganz herzlich bei allen BesucherInnen.

Der Reinerlös kommt zur Gänze dem

St. Marienkirchner

Partnerchor Kalina aus der Ukraine zu Gute.

Die Partnerschaft hat ebenfalls Hans Samhaber im Jahr 1991 gegründet und gegenseitige Besuche sowie der Einblick in unterschiedliche Kulturen und Traditionen waren die Folge.

Das Spendengeld wird für dort dringend benötigte medizinische Hilfsmittel verwendet. 

(Petra Wellinger,

im Namen der Arbeitsgemeinschaft)