Mit dem Cup-Viertelfinalspiel gegen Austria Klagenfurt startet die SV Guntamatic Ried am Freitag, dem 4. Februar, in das Pflichtspieljahr. Ankick in der „josko Arena“ ist um 19.20 Uhr. Insgesamt 2.000 Zuschauer sind bei diesem Match zugelassen. Zum Eintritt wird ein „Booster plus“-Nachweis benötigt. SVR-Dauerkartenbesitzer erhalten für das Spiel eine Freikarte.

Ab sofort sind Tageskarten für das Cup-Spiel in der SVR-Geschäftsstelle erhältlich. Aufgrund der Limitierung auf 2.000 Besucher ist die Verfügbarkeit entsprechend begrenzt. Es gelten die Tageskartenpreise der Bundesliga-Spiele. In Absprache mit den zuständigen Gesundheitsbehörden wurde das Corona-Präventionskonzept der SV Guntamatic Ried an die derzeit gültigen gesetzlichen Grundlagen angepasst. So haben nur Personen Zutritt zum Stadion, die über einen gültigen „Booster plus“-Nachweis verfügen: Das bedeutet drei Impfungen plus PCR-Test (maximal 72 Stunden alt) oder zwei Impfungen plus Genesung plus PCR-Test (maximal 72 Stunden alt). Die Zweitimpfung darf dabei maximal 270 Tage zurückliegen und die Genesung maximal 180 Tage. Für Kinder unter 12 Jahren ist kein Booster plus Nachweis nötig. Weiters gilt im gesamten Stadion, auch am Sitzplatz, FFP2-Maskenpflicht. Die Konsumation von Speisen und Getränken ist ausschließlich am Sitzplatz erlaubt, die West ist gesperrt.



Freier Eintritt für SVR-Dauerkartenbesitzer

Als Dankeschön für die Treue und als Ersatz für die Geisterspiele im Herbst können sich alle SVR-Dauerkartenbesitzer in der SVR-Geschäftsstelle bis spätestens Freitag, 4. Februar um Uhr eine Freikarte für das Cupspiel abholen. Stehplatz-Dauerkartenbesitzer erhalten eine Freikarte für die Ost-Tribüne.