Da in Österreich aufgrund der Corona-Pandemie derzeit keine Motocross-Rennen ausgetragen werden, weichen die rot-weiß-roten Fahrer ins benachbarte Ausland aus.

RIED. In den ersten Rennen zur Tschechischen – Motocross-Staatsmeisterschaft präsentierten sich die HSV Ried Fahrer mit guten Platzierungen. Bester Fahrer war Pascal Rauchenecker, der in Kaplice zweimal Dritter wurde. “Ich fand im ersten Lauf super ins Rennen hinein. Die Dichte der Top-Fahrer ist natürlich groß und das Level in der Meisterschaft hoch“, so Rauchenecker, der auch im zweiten Rennen mit Rang drei ein weiteres Podium einfahren konnte. In der Tschechischen Meisterschaft der großen Klasse MX 1 liegt Pascal damit an der sehr guten zweiten Gesamtposition.

"Weiß, dass der Speed passt"

Stark waren auch Alexander Banzirsch und der neue Mann beim HSV Ried: Michael Sandner. Der mehrfache Laufsieger in der Österreichischen Meisterschaft und WM-Starter punktet in Kaplice mit einem Top vier Tagesergebnis: „In Kaplice war ich erfolgreicher als noch beim Saisonauftaktrennen. Im ersten Race wurde ich Dritter und dann im zweiten Rennen Sechster, ich weiß damit auch, dass der Speed passt“, so Sandner.

Erfolg für die Rookies

Auch für die HSV Ried Rookies lief es in den Rennen zur Tschechischen und Slowenischen Motocross-Juniorenmeisterschaft sehr gut: Maximilian Ernecker holte in Jinin Tagesplatz drei in der 85 Kubikzentimeter Klasse, sein Bruder Moritz fuhr im ersten 65er Race auf Rang vier. Mit Laufsiegen in der slowenischen Meisterschaft überzeugte Maximilian dann auch in den nächsten Rennen.