Heute Abend kommt der große FC Barcelona in das Frankfurter Stadion. Oliver Glasner und Michael Angerschmid gehen optimistisch in dieses "Jahrhundertspiel". "Wir wollen Barcelona weh tun", sagt Michael Angerschmid im Gespräch mit der BezirksRundschau.

FRANKFURT/RIEDAU/EITZING. Nachdem es am Wochenende in der deutschen Bundesliga nur zu einem mageren 0:0 gegen den Tabellenletzten Greuther Fürth reichte, wartet am heutigen Donnerstag im Europa-League-Viertelfinal-Hinspiel der große FC Barcelona auf Eintracht Frankfurt. Im ausverkauften "Deutsche Bank Park" werden beim heutigen Spiel gegen das spanische Schwergewicht 48.500 Zuschauer dabei sein – Ticketanfragen gab es für rund 300.000 Zuschauer. „Wir sind im Europacup ungeschlagen, wir freuen uns auf morgen“, sagte Frankfurt-Trainer Oliver Glasner (47) in der Pressekonferenz. Für den Rekordspieler der SV Ried, der für den Verein 314 Spiele absolvierte, ist das Spiel ebenfalls etwas Besonderes: „Für mich ist es der größte internationale Erfolg als Trainer, aber wichtig sind morgen die Spieler, nicht ich.“

"Ich will immer gewinnen, sogar wenn ich mit meiner Tochter "Vier gewinnt" spiele". Oliver Glasner über die Erwartungen gegen Barcelona.

"Barcelona weh tun"

"Ich freue mich einfach nur auf das Spiel. Mit der Unterstützung unserer Fans, einen mutigen Auftritt, haben wir sicher die Möglichkeiten, Barcelona weh zu tun", sagt Frankfurts Co-Trainer Michael Angerschmid. Auf die Frage, ob er vor dem Anpfiff ein Unentschieden unterschreiben würde, sagte Oliver Glasner: „Nein! Wir gehen immer in das Spiel, um zu gewinnen. Ich will immer gewinnen. Sogar wenn ich mit meiner kleinen Tochter ‚Vier gewinnt‘ spiele. Da bin ich vielleicht ein schlechter Vater, aber ich will einfach jedes Spiel gewinnen!“ Große Hoffnung hat der ehemaliger Eintracht-Stürmer Jan Åge Fjørtoft (55), der mit Martin Hinteregger einen Österreicher als Erfolgsfaktor sieht. „Hinti, der wieder in Form ist, und Trapp werden Eintrachts Schlüsselspieler gegen Barça“, sagt Fjørtoft, der während seiner aktiven Karriere auch für den SK Rapid Wien spielte, in der „Bild-Zeitung“.

INFO:

Das Spiel wird heute um 21 Uhr bei RTL übertragen.