Die Weberzeile feiert heuer ihr fünfjähriges Bestehen. Als Geburtstagsgeschenk gibt es am Jubiläumswochenende ein Auto und weitere Überraschungen zu gewinnen.

RIED. „Die ersten fünf Jahre der Weberzeile waren, besonders im Sinne der Integration in die Region, eine sehr erfolgreiche Zeit. Wir wissen, dass wir diesen Erfolg unseren zahlreichen Besuchern zu verdanken haben, daher werden an unserem Jubiläumswochenende besondere Überraschungsgeschenke verteilt. Wir freuen uns auf glückliche Gewinner, fröhliche Kinder und viele weitere erfolgreichen Jahre“, so Christoph Vormair, Center-Manager der Weberzeile.

Freitag ist Shopping Night



Am Freitag, 11. September, bieten die Shops in der Shopping Night bis 21 Uhr besondere Schnäppchen und Aktionen. Der Höhepunkt des Tages wird die Verlosung des brandneuen und nachhaltigen Fiat 500 Sport Hybrid in Kooperation mit Automobile Deschberger sein. Die Teilnahmekarten können noch bis 1. September direkt in der Weberzeile ausgefüllt werden. Ab 3. September werden dann die zehn Finalisten für die Finalshow im Rahmen der Shopping Night gezogen und persönlich verständigt.

Gratis Kuchen am Samstag



Am Samstag gehört der Tag ganz den jüngsten und junggebliebenen Besuchern der Weberzeile, wenn ab 11 Uhr der Geburtstagskuchen auf den Tellern der versammelten Naschkatzen verteilt wird. Natürlich gratis und so lange der Tortenvorrat reicht. Die gewonnenen Kalorien können dann auf einem Spiel-Parcours mit vielen lustigen Stationen wieder in Freude und Lachen umgesetzt werden.

Schwanthaler Zehner gewinnen



Zusätzlich zum Auto werden am gesamten Wochenende Rieder Schwanthaler Zehner im Gesamtwert bis zu 5.550 Euro ausgespielt, denn auch der beliebte Rieder Einkaufsgutschein feiert fünfjähriges Bestehen. Einfach Rieder Schwanthaler Zehner ab 30 Euro kaufen, beim Promotionsstand würfeln und bis zu 200 Euro in Form von Einkaufsgutscheinen gewinnen.