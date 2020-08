Senftenbacher nutzt für seine umweltschonende Ziegelproduktion die Technik von Scheuch.



SENFTENBACH. Kürzlich engagierte der Ziegelhersteller das Umwelttechnikunternehmen Scheuch für eine umweltschonendere und zugleich effizienzsteigernde Produktion. Peter Flotzinger, Senftenbacher Geschäftsführer, erklärt: „Durch eine Erweiterung des Ziegelofens verringern wir Energieaufwände für die Aufwärm- und Abkühlphase und erreichen dadurch eine umweltschonendere Produktion. Mit den lufttechnischen Komponenten von Scheuch schaffen wir eine noch nachhaltigere Ziegelproduktion als bisher schon."

Regionaler Partner

In nur sechs Kilometer Entfernung produziert Scheuch den passenden Heißgasventilator für Senftenbacher. „Die hohen Temperaturen von bis zu über 1.000 Grad Celsius stellen immer eine besondere Herausforderung in der Wahl der Materialien dar. Deshalb konstruieren wir Ventilatoren-Laufräder, die kein Gehäuse erfordern. Häufige Anwendung finden diese in Luftumwälzungen von Wärmebehandlungsöfen für Ziegel, Metalle und Glas“, so Leonhard Zeilinger, Head of Sales bei Scheuch Components. Für den Ziegelhersteller liefert und montiert Scheuch neben Heißgasventilatoren auch Rohrteile, einen Kamin mit einem Kühlluftventilator und die dazugehörige Stahlkonstruktion.