Kabarettduo Petzenhauser & Wählt: "G'essn wird dahoam"

METTMACH. Der Mettmacher Kulturverein KIMM freut sich auf die Österreich Premiere des brandneuen Kabarettduos aus Niederbayern. "G'essn wird dahoam" – so heißt das erste gemeinsame Programm von Petzenhauser und Wählt. Ihres wichtigen Auftrags bewusst, widmen sich die beiden Sprösslinge niederbayerischen Saatguts daher erst einmal vom Küchenfenster aus grundsätzlichen Fragen zur bayerischen Lebensform und ob jene mit Blick auf ihre Vergangenheit in der Gegenwart noch eine Zukunft hat:Wie steht es um die alten Weisheiten unserer Vorfahren? Kommt auch heute von niximmer noch nix, obwohl der Nachbar aus wesentlich weniger scheinbar noch mehrgemacht hat? Frisst der Teufel in der Not wirklich noch Fliegen, wenn er sich online einePizza bestellen kann und hat das letzte Hemd deshalb keine Taschen, weil man heute auchim Jenseits längst bargeldlos bezahlen kann?

Information

Das Duo kennt man aus der Antenne Bayern Comedy als Jacqueline Nullinger und ihn als den Kopf von „da Bertl und i“. Eva Petzenhauser und Stefan Wählt haben sich weder gesucht noch gefunden, sondern lediglich festgestellt, dass eines Tages einfach alles zusammen auf die Bühne kommt, was zusammen auf die Bühne gehört und irgendwann sowieso jedes Eich sein Hörnchen entdeckt. So treffen in ihrem heterohumoristischen Kabarett nun zwei Menschen aufeinander, deren Themen das pralle Leben nicht schöner schreiben, zwei Geschlechter, die unterschiedlicher nicht sein und zwei Stimmen, die mit Töpfen und Deckeln nicht besser besprichwortet werden könnten.Das Kabarett findet am Samstag, 21. Oktober 2017, im Gasthaus Stranzinger in Mettmach statt. Beginn: 20 Uhr, Einlass: 19.30 UhrVVK: € 18,-, AK: € 20,-Karten gibt es bei allen Ö-Ticket Verkaufsstellen Infos auf www.KIMM.at