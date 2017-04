Muttertagslesung: "Bei der Mutter ist die Welt in Butter"

TUMELTSHAM. Der Kulturkreis Tumeltsham bietet Heiteres rund um den Muttertag mit der Literaturpreisträgerin Konsulentin Monika Krautgartner, der Schachinger Hausmusi’ und den Tumeltshamer Bäuerinnen.



In ihren Texten beschreibt die Tumeltshamerin meist "das Kleine, Alltägliche", und spricht dabei vielen Frauen aus dem Herzen. Ihre bodenständige, humorvolle Art sorgt bei ihren Zuhörern für eine gute Stimmung, so dass man davon ausgehen darf, dass die Muttertagslesung mit der "Buchstabenmutter aus dem Innviertel" ein heiterer Genuss wird. Die "Schachinger Hausmusi" wird für „den guten Ton“ zwischen den Texten sorgen und die Tumeltshamer Bäuerinnen laden ein zu Kaffee und Kuchen.

„Wir haben vor, unsere Gäste so richtig zu verwöhnen“, versprechen die Mitglieder des Kulturkreises, „neben der Literatur, der Musik und den Kuchenschmankerl gibt es auch noch eine kleine Muttertagstombola und ein Quiz.“

Der Lesung findet am 7. Mai, um 14.30 Uhr, bei freiem Eintritt im frisch renovierten Pfarrsaal Tumeltsham statt.