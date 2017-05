Rotary Club Ried lädt zum Charity-Abend "Junge Klänge" am Loryhof

WIPPENHAM. Hochtalentierte junge Musiker auf vier Bühnen, ein bunter Stil-Mix vom Big-Band-Sound bis zur Volksmusik, anregende Begegnungen, kulinarische Köstlichkeiten und ein tolles Ambiente: Das alles gibt´s am Freitag, 19. Mai, ab 19 Uhr im Loryhof in Wippenham – noch dazu für einen guten Zweck.Veranstaltet werden die „Jungen Klänge“ vom Rotary Club Ried, der damit – wie schon bei der erfolgreichen Premiere dieser Veranstaltung vor drei Jahren – erneut musikalischen Talenten aus der Region eine attraktive Bühne bieten will. Kooperationspartner sind die Landesmusikschulen Ried, Mattighofen und Haag.„Wir freuen uns auf Musiker und Sänger mit Zukunft. Das wird ein Abend mit einem bunten Programm für ein buntes Publikum, bei dem auch gesellschaftliche Begegnung und kulinarische Köstlichkeiten nicht zu kurz kommen. Da ist für jeden etwas dabei“, betont der Präsident des RC Ried, Wolfgang Rathmayr.

Kartenvorverkauf

VVK: 12 Euro, Abendkasse: 15 EuroSchüler und Studenten: 6 EuroEintritt frei für Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre.Vorverkaufskarten sind bei der Raiffeisenbank Region Ried, der Sparkasse Ried-Haag, am Loryhof und den Mitgliedern des Rotary Club Ried erhältlich.