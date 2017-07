Auftritt des MV Kichdorf am Inn beim Platzkonzert in Obernberg am Inn zog trotz mäßigem Wetter die Massen an

14.07.2017, 22:37 Uhr

Verschiedene Innviertler Trachtenmusikkapellen werden ihr Können zum Besten geben. Man erlebt hier Innviertler Kultur in einem Ambiente, das seinesgleichen sucht. Man genießt entspannte Stunden bei herrlicher Musik an einem der schönsten Plätze Österreichs und lässt sich von der Obernberger Gastronomie überzeugen und verwöhnen. Möglich gemacht wurde dies wieder mit Hilfe des Tourismusverbandes Innviertel, einiger Obernberger Gastronomen und Gewerbebetrieben und der Marktgemeinde Obernberg mit Bürgermeister Martin Bruckbauer, der von den Platzkonzerten begeistert ist.

Beim zweiten von insgesamt acht Platzkonzerten konnte man dem MV Kirchdorf am Inn zuhören und dieser begeisterte trotz ,,schlechtem“ Wetter die zahlreichen Zuhörer. Die Musikstücke während des kurzweiligen Regenfensters wurden von den Besuchern frenetisch beklatscht.Bürgermeister Martin Bruckbauer bedankt sich im Namen des gesamten Gemeinderates bei allen Beteiligten und wünscht an allen Tagen schönes Wetter und hofft auf viele Besucher beim nächsten Konzert am schönen Platz. Dieses wird am Freitag, den 21.Juli vom MV Antiesenhofen/Reichersberg gespielt.