Betrüger versand gefälschtes E-Mail

07.10.2017, 09:42 Uhr

Dazu übermittelten die Täter laut Polizei ein E-Mail an die Buchhaltung, in welcher sie den Absender mit dem Namen des Geschäftsführers titulierten.Die aufmerksame Angestellte fragte jedoch bei ihrem Geschäftsführer nach, welcher ihr die Überweisung untersagte und in weiterer Folge die Polizei über die versuchte Betrugshandlung informierte. Der Firma entstand dadurch kein Schaden.