Obernberg am Inn wartet schon auf den Maibaum und das dazugehörige Fest - heuer am Samstag, den 20.5.2017

02.05.2017, 19:10 Uhr

Am Samstag, den 20.5. beginnt das Fest ab 11 Uhr am schönsten Marktplatz Österreichs und der Veranstalter freut sich auf zahlreiche Besucher aus nah und fern. Fürs leibliche Wohl und für die Unterhaltung wird bestens gesorgt. Es spielen ehrenamtlich die Marktmusikkapelle Obernberg am Inn, Werner Austria, die Alpotheker und am Abend DJ Walter. Der Kindergarten wird den Maibaumtanz zelebrieren.Als einer der Hauptpreise winkt ein Dirndl oder Lederhosenset der Firma Wenger Austrian Style. Es werden durch das Fest unter anderem Projekte in der Gemeinde finanziert, die ohne den ehrenamtlichen Einsatz nicht möglich wären.