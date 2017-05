Reitverein Waldzell freut sich über tolles Turnierwochenende

14.05.2017, 20:38 Uhr

Mit dem eigenen Turnier vor der Haustür bot sich aber auch für die Turnierneulinge des Reitverein Waldzell eine willkommene Gelegenheit, um erste Turniererfahrungen zu sammeln. Mühen und Fleiß wurden belohnt – zahlreiche Siege und Platzierungen gingen u.a. an Johanna Kaindl, Kornelia Reichart, Julia Renner, Sarah-Anne Renner, Jana Greil, Lea Reisegger, Jana Zweimüller, Tabea Brunner und Sarah Schrattenecker.Neben dem normalen Turnierbetrieb fanden auch die diesjährigen Vereinsmeisterschaften in Dressur und Springen in den Leistungskategorien Reiterpass, Reiternadel und Lizenz R1 statt. Vereinsmeister in der Dressur wurden Tabea Brunner (RP), Jana Greil (RN) und Annamaria Rainer (R1). Im Springen gingen die Vereinsmeistertitel an Johanna Kaindl (RP), Lea Reisegger (RN) und Franziska Aigner (R1).Der Reitverein Waldzell gratuliert allen Siegern und Platzierten, und bedankt sich bei den vielen Teilnehmern für ihr Kommen sowie bei allen fleißigen Turnierhelfern für ihre tatkräftige Unterstützung.