Ried: Sport-Auszeichnung für Christina Oberndorfer

Zu den größten Erfolgen von Christina Oberndorfer zählten heuer:Hier erreichte die Sportlerin mit einer Zeit von 03:08:24 Stunden den vierten Platz in der Gesamtwertung der Damen und war mit dieser Platzierung die beste Österreicherin.mit 40:01 Minuten Laufzeit ergatterte Christina Oberndorfer in der Gesamtwertung den 19. Platz und wurde Vizestaatsmeisterin in der Altersgruppe Weiblich 35.Von den oberösterreichischen Teilnehmerinnen warChristina Oberndorfer die Schnellste.Bei diesem Lauf legte sie eine Strecke von 26,2 Kilometern und circa 560 Höhenmeter zurück und belegte den zweiten Platz.Nur zwei Läuferinnen waren schneller als Christina Oberndorfer.Dieser Wettkampf wird nicht in Kilometer gerechnet, sondern in Meilen. Bei einer Strecke von über 10 Meilen war sie die schnellste Läuferin.Christina Oberndorfer nahm an zwei Disziplinen teil – bei dem fünf Kilometerlauf erreichte sie in der Gesamtwertung den vierten Rang, im zehn Kilometerlauf holte sie sich den Sieg.