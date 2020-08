BEZIRK ROHRBACH. Bereits Mitte Juli wurde ein 42-jähriger deutscher Staatsbürger aus dem Bezirk Rohrbach aufgrund seiner rasanten Fahrweise von Beamten der Kriminaldienstgruppe des zu einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle angehalten. Dabei verlief ein durchgeführter Drogentest positiv. Der Führerschein konnte dem Mann allerdings nicht abgenommen werden, da er keinen besaß.

Bei einer freiwilligen Nachschau in seinem Wohnhaus konnten die Polizisten zwei Cannabis-Indoorplantagen, 340 Gramm fertig getrocknete Cannabisblüten, 1,5 Gramm Methamphetamin, 13 Stück XTC und einen LSD-Trip sicherstellen. Eine große Menge Klemmsäckchen und eine Digitalwaage deuteten auch auf einen Handel mit diesen Suchtmitteln hin. Der 42-Jährige wurde festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz in die Justizanstalt Linz eingeliefert. Dort befindet er sich seitdem in Untersuchungshaft. "Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Deutsche seit mindestens 2017 zwischen drei bis fünf Kilogramm qualitativ hochwertiges Cannabiskraut erzeugt hat. Dieses tauschte er teilweise bei einem tschechischen Staatsangehörigen in Crystal Meth um", so die Polizei.