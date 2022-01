Der Vortrag, der am Donnerstag, 20. Jänner, im Gemeindesaal Hörbich stattgefunden hätte, wurde verschoben.

HÖRBICH. „Wo war nochmal und wie hieß der? – Nur vergesslich, oder…?“ Unter diesem Titel kündigte die Gesunde Gemeine Hörbich gemeinsam mit der MAS Alzheimerhilfe, Demenzservicestelle Rohrbach einen Vortrag über Vergesslichkeit im Alter für Mitte Jänner 2022 an. „In der heutigen intellektorientierten Zeit werden die eigenen geistigen Kapazitäten immer wichtiger. So ist es nicht verwunderlich, dass Krankheiten wie Alzheimer, die genau diese geistigen Fähigkeiten gefährden, in der Bevölkerung eine immer größere Unsicherheit auslösen“, erklärt Karin Laschalt, Leiterin der MAS Demenzservicestelle Rohrbach.

Wer stand nicht schon einmal im Keller und wusste nicht mehr, weswegen er den steilen Abstieg über die Treppen auf sich genommen hatte? „Solche Vorfälle können sich im Alter häufen", sagt Laschalt. Ob Vergesslichkeit im Alter normal ist, beziehungsweise wann jemand gefährdet ist, an einer Demenz zu erkranken und welche Zukunftsperspektiven es dann gibt und vor allem, ob und wie man vorbeugen kann, ist Teil des kostenlosen Vortrags.

Vortrag verschoben

Aufgrund der aktuellen Coronalage wurde der Vortrag auf Frühling verschoben. Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben. Bis dahin können sich gerne alle Interessierten in der Demenzservicestelle Rohrbach telefonisch oder persönlich erkundigen. Persönliche Termine ausschließlich nach Vereinbarung unter 0664/8546699 oder dss.rohrbach@mas.or.at. "Gerne nehmen wir auch bereits jetzt Voranmeldungen für den Vortrag im Frühling entgegen."