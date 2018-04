1.747 Stimmen gegen Wasserabfüllung im Böhmerwald

20.04.2018, 08:13 Uhr

Widerstand gegen Wasserabfüllung

Geringe Menge entnommen

BH ist zuständig

Die ARGE wehrt sich gegen die Tiefenbohrung, die Johannes Pfaffenhuemer, Geschäftsführer der Firma Water of Life, durchführen will, um Böhmerwaldwasser zu fördern, abzufüllen und zu verkaufen. Die BezirksRundschau hat darüber ausführlich berichtet. "Unternehmer füllt Böhmerwaldwasser ab" "Wasserdiskussion geht emotional weiter". In der Kritik steht auch Adolf Bauer, derzeit noch Besitzer des Grundstückes. Er hatte vor 18 Jahren bereits die Genehmigungen für eine Wasserabfüllung aus der Tiefenbohrung eingeholt, mit der Abfüllung aber letztlich nicht gestartet. Nun weht dem neuauflebenden Projekt ein scharfer Wind entgegen. "Das Tiefenwasser als wertvollstes Gut der Region darf nicht leichtfertig verscherbelt werden", sagt Fritz Pröll von der ARGE. Er und seine Mitstreiter befürchten einen Ausverkauf des Böhmerwaldwassers.Dem entgegnet Johannes Pfaffenhuemer in einer früheren Stellungnahme bereits, dass die Menge Wasser, die entnommen werde, gering sei. Vorerst will man mit 14.400 Litern Wasserentnahme pro Tag starten. Ein Vielfaches davon rinne zu. "Zuerst müssen wir schauen, ob der Markt dafür da ist", betonte Pfaffenhuemer immer wieder. "Man muss in die Zukunft schauen. Gerade in Zeiten des Klimawandels mit häufigeren Dürren und schneearmen Wintern sind zusätzliche Wasserreserven in der Tiefe wichtig", argumentiert Pröll gegen die Wasserabfüllung.Bürgermeister Kellermann betonte, wie bereits mehrmals zu diesem Thema, dass die Gemeinde für die Genehmigungen nicht zuständig, weil man nicht Eigentümer der Quelle sei. "Das Grundstück ist in Privatbesitz", sagte Kellermann. Aktuell würden Sachverständige der Bezirkshauptmannschaft die wasserrechtlichen Genehmigungen prüfen.