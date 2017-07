Die Vize-Europameister spielen live im Festzelt

20.07.2017, 07:24 Uhr

Die BöhMärischen wurden im Juni ausgezeichnet. Am Sonntag, 6. August, geben sie ab 13 Uhr Kostproben ihres Könnens.

Die Band – ein Orchester

ULRICHSBERG. Polkas, Märsche und Walzer, aber auch moderne Stücke und Solonummern aus aller Welt – diese Vielfalt haben die BöhMährischen in ihrem Programm. Erst Mitte Juni haben sie sich mit 95 Punkten in Bamberg den Vize-Europameister-Titel der böhmisch-mährischen Blasmusik 2017 geholt. In Ulrichsberg treten sie am Sonntag, 6. August, ab 13 Uhr im Festzelt auf.14 junge Musiker, die sich großteils 2011 beim Dienst bei der Militärmusik Oberösterreich kennengelernt haben, gehören zur Band. Unterstützt werden die Musikanten seit 2015 von einer Sängerin. Das Ziel der Band ist klar: "Mit böhmisch-mährischer Blasmusik anderen Menschen ebenfalls Spaß zu bereiten."