Niederwaldkirchen und St. Peter im Stocksport-Hoch

08.05.2017, 18:56 Uhr

Nachdem sie am 29.4.2017 in Putzleinsdorf die Plätze 1 und 2 in der Oberliga Nord und somit den Aufstieg zur Landesmeisterschaft erreichen konnten, folgte gestern bei der Landesmeisterschaft in Marchtrenk der nächste Triumph.Die Mixed-Mannschaft aus St. Peter konnte den Landesmeister-Titel erringen. Die Mannschaft aus Niederwaldkirchen landete mit dem 3. Platz ebenfalls am Stockerl. Die beiden Mannschaften bewiesen wieder einmal, dass die stärksten Stocksportler im oberen Mühlviertel beheimatet sind.