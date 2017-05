Oberaigner erweitert Werk in Nebelberg

04.05.2017, 16:40 Uhr

Das Lager wird um 700 Quadratmeter vergrößert, 2.000.000 Euro investiert die Firma im Jahr 2017.

NEBELBERG (anh). 76 Millionen Umsatz erwirtschaftete die Firma Oberaigner im letzten Jahr, was eine Umsatzsteigerung von 29 Prozent bedeutet. Kein Wunder also, dass die Werkshallen in Nebelberg "zum Bersten voll mit Maschinen sind", wie es Geschäftsführer Georg Oberaigner ausdrückt. Schließlich wollen die Allradsysteme und Getriebe erst einmal produziert werden. Eine Betriebserweiterung war somit nur eine Frage der Zeit. Und eine des Standortes, denn es hätte mehrere Optionen gegeben. Durchsetzen konnte sich letztendlich Nebelberg – auch wegen der guten Zusammenarbeit. "Bürgermeister Markus Steininger bemüht sich stets darum, dass in der Gemeinde etwas weitergeht und geht auf uns als Firma ein", sagt Oberaigner. Die Gemeinde Nebelberg wiederum, profitiere laut Steininger nicht nur von den hochqualifizierten Arbeitsplätzen und der steigenden Kommunalsteuer, sondern möchte mit der Kooperation auch eine Beispielwirkung für weitere Betriebsansiedelungen erzielen. Zudem passe der Ausbau zur Entwicklungsstrategie der Gemeinde, die sich – nicht zuletzt auch mit dem Glasfaserausbau – als moderne, innovative Zukunftsgemeinde präsentieren will. Dieses Konzept scheint auch aufzugehen, denn Nebelberg ist nicht wie andere Gemeinden von Abwanderung geplagt, sondern konnte die Einwohnerzahl sogar um 5 Prozent steigern. Innovativ wird auch der Werkszubau: 700 Quadratmeter zusätzliche Lagerfläche sollen bis zum Sommer fertig sein, wodurch die Achsenmontage reaktiviert werden kann. Auf den Dächern wird eine Photovoltaikanlage, die bis zu 400.000 Kilowatt Jahresleistung erbringen kann, errichtet. Diese Energie deckt rund 30 Prozent des Strombedarfes der Gemeinde Nebelberg.

Firma Oberaigner

Achsenmontage reaktiviert

2.000.000 Euro

• Die(mit drei Standorten und einem Autohaus) produziert Allradsysteme, Getriebe und andere Antriebskomponenten und rüstet Fahrzeuge auf Allrad um. Oberaigner ist zudem eigener Hersteller des Oberaigner 6x6 auf Basis des Mercedes-Benz Sprinter.• Im Werk in Nebelberg wurde dieund eine 700 Quadratmeter große zusätzliche Lagerfläche gebaut.investiert die Firma 2017 in den Zubau, eine Teststrecke sowie die Bereiche E-Mobilität und Forschung.