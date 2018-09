06.09.2018, 21:38 Uhr

Das Lied der Arbeit, der Arbeiterbildungsverein und die Fünfhauser Bierhalle

Am 29. August 1868 wurde anlässlich einer Arbeiter-Gedenkfeier für Ferdinand Lassalle erstmals das heute legendäre Lied der Arbeit uraufgeführt. In diesem Vortrag geht es um die Hintergründe, nämlich die Gründung des ersten Arbeiterbildungsvereins, aber auch um den Ort des Geschehens, die Fünfhauser Bierhalle.Ein Vortrag in Kooperation mit dem Bezirksmuseum 15. Mehr dazu unter folgendem Link: https://www.vhs.at/de/k/274450380 (Anmeldung erforderlich)