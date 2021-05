Abendführungen Salzburg

Abendführungen sind in den Sommermonaten mittlerweile ein fixer Bestandteil in Salzburg und finden von Juni bis September jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag statt.

Abends ist die Altstadt bezaubernd schön und Ihre Sehenswürdigkeiten erstrahlen in einem besonderen Licht. Wechselweise führen die Austria Guides Georg Obermeier, Sissy Schur und Irene Gramel in entspannter Abendstimmung durch die schönsten Gassen und an die beeindruckendsten Plätze der Mozartstadt. Bei dieser stimmungsvollen Stadtführung werden Geschichte(n) zur Stadt und den Festspielen zu einem besonderen Genuss.

Juni bis August um 20.00 Uhr, September um 19:00 Uhr, Dauer ca. 2 Stunden

Treffpunkt Eingang Schloss Mirabell (Straßenseite)

Kosten € 15,-- / Person

Anmeldung per Tel./SMS 0680 32 66 838 oder 0664 20 60 068

Weitere Infos unter salzburgkultur.at