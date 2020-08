Anlässlich der Eröffnung der neuen Schießstätte von Waffenhändler Bernhard Russegger fanden sich am vergangenen Samstag rund 200 Gäste bei prachtvollstem Wetter auf der in rund einjähriger Bauzeit neu errichteten COOPER RANGE in Puch-Urstein ein.

Der Festakt wurde mit einer Segnung durch Militärpfarrer Richard Weyringer eingeleitet. Im Anschluss gab es passend zum Anlass ein Gedenkschießen durch die Prangerstutzenschützen, zu Ehren des verstorbenen Namensgebers der Anlage, Jeff Cooper, der sein Leben und Wirken dem dynamischen Schießsport gewidmet hatte.

Moderiert wurde der Festtag von Georg Pollak, welcher im Anschluss an die festliche Einleitung zum Testschießenauf die Range einlud. Unter den zahlreichen Gästen, welche der Einladung Folge geleistet hatten, befanden sich unter

anderem Fritz Strobl, Edi Finger Jun., der Pucher Bürgermeister Helmut Klose, sowie aus dem Bereich des SchießsportsLandesoberschützenmeister Peter Ettlbrunner und Bundessportleiter Manfred Einramhof.



Die Schießstätte, welche für die Mitglieder des bis dato „heimatlosen“ Salzburger Schützenvereins SV9mm eine neue Home Base darstellt, soll künftig einen unkomplizierten Einstieg in den Schießsport für all jene bieten, die daran Interesse zeigen und nebenher als Trainings- und Ausbildungsmöglichkeit für Behörden und Personenschutzunternehmen dienen.

Als weiteres Angebot wird es ab Herbst die Möglichkeit geben, in Gruppen an Schießtrainings teilzunehmen, wobei hierkeinerlei Vorkenntnisse notwendig sind und dies zB. im Rahmen einer Firmenveranstaltung, oder als Training zur Selbstverteidigung wahrgenommen werden kann.

Weitere Informationen unter www.sv9mm.at