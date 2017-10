Das Instant36 Stegreif-Filmfestival geht in die sechste Runde! Innerhalb von 36 Stunden müssen die zum Wettbewerb angemeldeten Teams (es kann jede/r mitmachen!) einen Kurzfilm zu einem vorgegebenen Thema drehen. Am 4. November werden dann in der ARGEkultur die besten Beiträge des Instant36-Drehwochenendes einer Fach-Jury und vor Publikum präsentiert und prämiert. Danach darf ausgelassen gefeiert werden: Bei Skaputnik bleibt kein Bein ruhig!