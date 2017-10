Buddhistisches Vortragswochenende mit Axel Waltl

Jede Lebenslage lässt sich sinnvoll nutzen – für andere wie für einen selbst. Dafür bietet der Diamantweg-Buddhismus wirksame und lebensnahe Mittel. Wie man diese mitten im Alltag üben und anwenden kann erfahren Sie am Vortragswochenende mit Axel Waltl im Buddhistischen Diamantweg-Zentrum Salzburg in der Linzergasse 27. Im Anschluss an die Vorträge gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen und an einer geleiteten Meditation teilzunehmen. Freiwilliger Unkostenbeitrag: € 7,-

Der 1968 geborene Axel Waltl ist langjähriger Schüler von Lama Ole Nydahl. Seit 2006 lehrt er in seinem Namen weltweit über Meditation und Buddhismus.06.10. - 20.00 Uhr: Vortrag: Sichtweise, Meditation und Verhalten07.10. - 15:00 Uhr: Vortrag: Buddhismus im Alltag07.10. - 20:00 Uhr: Vortrag: Das Lehrer-Schüler-Verhältnis