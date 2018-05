Sally aus Ghana tanzte sich zum „Mister Integration“

04.05.2018, 09:30 Uhr

Sieben Burschen traten zu Wahl an. Sie mussten sich im Abendanzug als auch trachtig und sportlich gleichermaßen am Laufsteg beweisen.Für Sally aus Ghana ist der Titel „Mister Integration“ freilich weit mehr als sich mit Spaß am Laufsteg zu zeigen. Er musste schon als Kind in Ghana flüchten, kam nach New York und fand dann in Neumarkt in Wallersee seine neue, zweite Heimat. Verbunden mit seinem Geburtsland ist er noch immer. „Ich hab früh die Botschaft bekommen, etwas für das Volk zu tun. Ich sammle Spenden und baue aktuell an einer Volksschule in meiner Heimat Ghana. Mein Schicksal soll so vielen wie möglich erspart bleiben“, erzählte der „Mister Integration“ freudig, nachdem er von der „Miss Integration“ Mirelle Klammer (sie wurde im Vorjahr gewählt) die obligatorische Sieger-Schärpe in Empfang nehmen durfte.