Kinder erlebten Landwirtschaft hautnah

04.05.2017, 14:30 Uhr

Green-Care-Projekt

Kühe, Pferde, Schafe im Stadtbauernhof

Die Angebote, die von Schule am Bauernhof über tiergestützte Pädagogik und Erlebnispädagogik bis hin zu Reitunterricht reichen, sind auch für das nächste Jahr schon nahezu ausgebucht. Christian Huber von Neubauers Stadtstall plant schon die nächste Ausweitung des Programms: Künftig soll es mobile Besuche des Stadtstalls in Kindergärten geben. In Neubauers Stadtstall ist der Landwirt auch ausgebildeter Pädagoge und fungiert somit als Lehrer. "Durch die Kombination aus Landwirtschaft und sozialem Engagement wurde Neubauers Stadtstall auch zum Green-Care-Pilotprojekt ernannt", so Huber.Auf dem Hof wird auch ein Milchviehbetrieb mit 13 Kühen geführt. Dieser wird in Kürze auf biologische Wirtschaftsweise umgestellt.Im Stadtstall befinden sich 13 Milchkühe, zwei Ponys, eine Haflingerstute, zwei Minischweine, Kaninchen und Zwergziegen, Schafe, Hühner, Pfaue, ein Therapiehund, ein idyllischer Gemüsegarten sowie ein Multifunktionsraum und eine großräumige Küche.