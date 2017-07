Salzburger Straßentheater: "Der Vorname"

SALZBURG. Erleben Sie qualitätsvolles Theater auf den Plätzen und Straßen von Salzburg. Bei freiem Eintritt verzaubern Sie die Schauspieler mit dem Stück „der Vorname“.Während einer Gartenparty verrät Vincent den geplanten Vornamen des neuen Stammhalters: „Adolf“. Ein kleiner Auslöser mit maximalen Folgen. Die Stimmung kippt und bringt das gemütliche Miteinander zum Einstürzen.Am 3. August ab 17.00 Uhr wird das Stück im Oval gespielt, im Schlosspark Hellbrunn wird es am 6. August ab 16.00 Uhr aufgeführt. Am 8. August ab 16.00 Uhr wird es im Gymnasium der Herz Jesu Missionare gespielt. Im Schloss Kleßheim wird es am 9. August ab 17.00 Uhr aufgeführt.

