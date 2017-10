17.10.2017, 12:58 Uhr

Suchtmittel-Sicherstellung und Prostituion

SALZBURG. Schengenfahnder konnten anläßlich einer Kontrolle bei einem 20-jährigen Salzburg geringen Mengen an Cannabiskraut auf einem Parkplatz in Parsch sicherstellen.

Angezeigt werden auch zwei Ungarinnen, die in der Nacht auf 17. Oktober in Schallmoos bei der Anbahnung zur illegalen Prostitution erwischt worden sind.

Von den Schengenfahndern festgenommen wurde ein 30-jähriger Serbe ohne festen Wohnsitz, der unbezahlte Polizeistrafen von mehr als 20.000 Euro offen hat. Der Mann hatte rund 6000 Euro bei sich, die er sofort bezahlte. Den noch ausständigen Teil der Freiheitsstrafe muss er absitzen.



LPD Salzburg

