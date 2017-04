Stadt-FPÖ stellt Bürgermeisterkandidaten vor

19.04.2017, 12:40 Uhr

Fünf Kernthemen der FPÖ

Der 48-Jährige, gelernter Koch und seit 26 Jahren FPÖ-Mitglied, will sich auf die Kernthemen Finanzen und Wirtschaft, Wohnen, Verkehr, Demokratiepaket und Sicherheit fokussieren. "In der Wohnungspolitik braucht es ein Umdenken, es braucht mehr Wohnungen für Salzburger, Starterwohnungen für junge Familien und eine besserer soziale Durchmischung. Dazu muss man die Supermarktflächen besser nutzen, indem man darüber Wohnungen baut", so Reindl. In Sachen Verkehr spricht sich Reindl gegen eine Komplett-Vergebührung und das 700-Euro-Ticket für Pendler aus. "Die oberirdische Variante einer Stadtregionalbahn solle man nicht schubladisieren. Ebenso wenig wie die Nutzung der Stiegl-Gleise." Eine zentrale Forderung Reindls ist auch die Direkte Demokratie.Klares Ziel von Reindl ist es, bei der nächsten Wahl in die Stadtregierung zu kommen und "bedeutend stärker zu werden", so der FPÖ-Klubobmann.