Grenzgänger, Persönlichkeiten, Vereinsmenschen und Sportskanonen wurden 2021 vor das Mikrofon gebeten. Im Jahresrückblick "Das Jahr in Bildern" widmen wir ihnen noch einen Auftritt.

SALZBURG. Im Februar 2021 starteten die RegionalMedien Salzburg mit eigenproduzierten Podcasts. Spannende Themen aus dem Bundesland wurden beleuchtet und interessante Menschen aus allen Bezirken vors Mikrofon geholt. In der RegionalMedien-Salzburg-Zentrale wurde dazu ein eigenes Studio eingerichtet.

Top-Ergänzung des Contents



"Mit Podcasts haben wir unser Angebotsportfolio erweitert. Podcasts bieten eine optimale Ergänzung zu unseren bereits bekannten Formaten in Print und online", sagt Stefan Schubert, seit Februar 2021 Video- und Podcastverantwortlicher bei den RegionalMedien Salzburg.

Diese fünf Podcasts laufen:



Aufgezeichnet wurden Folgen zu fünf verschiedenen Podcast-Serien. In "Einfach näher dran" spricht RegionalMedien-Salzburg-Geschäftsführer Michael Kretz mit Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft; in der Podcastserie "Gewalt gegen Frauen" hat Chefredakteurin Julia Hettegger alle wichtigen Akteure zum Thema aus Salzburg eingeladen; Redakteurin Sabrina Moriggl trifft in der gleichnamigen Serie auf "Grenzgänger". Stefan Schubert lädt in "Gemma!" Salzburger aus unterschiedlichen Sportbereichen zum Gespräch. Mit Vereinen setzt sich Alexander Holzmann, Redaktionsleiter im Pongau, beim Podcast "Im Verein daheim" an einen Tisch.

Hier kannst du alle Podcast-Folgen nachhören :

Christian Leser in "Grenzgänger"



Im Podcast "Grenzgänger" trifft Redakteurin Sabrina Moriggl auf Christian Leser, der seit zwölf Jahren mit der Diagnose Aids lebt. Im Podcast spricht er über seine Erkrankungen und warum er trotz alledem niemals seine Zuversicht verlor. Foto: Sabrina Moriggl

Sabine Goldner in „Gemma!“



Im Sport-Podcast „Gemma!“ erzählt Physiotherapeutin, "Crossfitterin" und Ernährungscoach Sabine „Bine“ Goldner über ihre Leidenschaft zum Sport. Warum diese Leidenschaft? „Es heißt ja Bewegungsapparat und nicht Herumsitz- und Herumliegeapparat“, sagt Goldner. Foto: Goldner

Peter Listberger in "Im Verein daheim"



Im Podcast "Im Verein daheim" blicken wir hinter die Kulissen des Vereinslebens verschiedener ehrenamtlicher Funktionäre. Den Auftakt machte Peter Listberger aus Altenmarkt, den wir an einer seiner langjährigen Wirkungsstätten getroffen haben: im Altenmarkter Hoamathaus. Foto: Alexander Holzmann

Bartl Gensbichler in "Einfach näher dran"



Bartl Gensbichler war zu Gast im Podcast "Einfach näher dran". Als Präsident des Salzburger Landes-Skiverbands hat er dem Skisport seinen Stempel aufgedrückt. Er sagt im Gespräch: "Der wichtigste Faktor für den Sprung zur Weltspitze sind die Eltern." Foto: SLSV

Christina Riezler in "Gewalt gegen Frauen".



Christina Riezler, stellvertretende Geschäftsführerin des Gewaltschutzzentrums in Salzburg, im Podcast "Gewalt gegen Frauen". Mord ist aber nur der Gipfel des Eisberges, denn Gewalt gegen Frauen betrifft die Salzburgerinnen viel häufiger. Foto: Stefan Schubert

René Zechner in "Gemma!"



Schiedsrichter René Zechner in "Gemma!": "Wenn man sich nach dem Spiel nicht an den Schiedsrichter erinnert, hat er alles gut gemacht." Er beobachtet als „UEFA Elite Referee Observer“ Schiedsrichter und bewertet ihre Leistung. Foto: Stefan Schubert