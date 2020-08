Wasserschlacht, Eis und Melone sorgten für Abkühlung beim Vichtensteiner Ferienpass.

VICHTENSTEIN. Die zweite Veranstaltung der diesjährigen Ferienaktion für die Kinder von Vichtenstein organisierte die Trachtenmusikkapelle Vichtenstein. Für die Kids war eine Schnitzeljagd am Märchenwanderweg vorbereitet. Der Spielplatz wurde aufgrund der Hitze an diesem Tag ausgelassen. Dafür machte die Wasserschlacht beim Probelokal den Kindern umso mehr Spaß. Eis und Wassermelone brachte den 15 Kindern ebenfalls noch ein wenig Abkühlung an diesem heißen Sommertag.