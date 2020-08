In den heißen Juli- und Augusttagen werden die Heilkräuter gesammelt, die als Schutz und Hilfe durchs Jahr begleiten sollen.

VICHTENSTEIN. Nun sind sie reif und voll aufgeladen mit der Sonnenkraft. Mitte August ist einfach ein guter Zeitpunkt, um diese Kräuter segnen zu lassen, denn nun haben sie ihre stärkste Kraft und sollen gepflückt werden. Die Zusammensetzung des Kräuterbuschens variiert regional und auch die Anzahl der Kräuter ist unterschiedlich. Typische Kräuter für einen Kräuterbuschen in Vichtenstein sind Johanneskraut, Lavendel, Salbei, Thymian, Ringelblume, Frauenmantel, Schafgabe, Kamile, verschiedene Minzarten, Ysop, Malven und Wegerich.

In der Kräutersegnung mischen sich Tradition, Volksglaube und zeitnahe Religiösität, verbunden mit der Notwendigkeit Werterhaltendes zu bewahren. Die Frauen der Goldhaubengruppe Vichtenstein fertigen Kräuterbüscherl für die traditionelle Kräutersegnung an. Diese werden mit zur Kirche gebracht und am 16. August 2020 um 9 Uhr beim Pfarrgottesdienst gesegnet. Die Kräuterbüscherl können im Anschluss der Messe aus einem aufgestellten Korb beim Kirchenausgang mit nach Hause genommen werden.