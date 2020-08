SCHÄRDING. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Alten- und Pflegeheimen haben immer einen herausfordernden Job, der viel Geduld und Ausdauer erfordert. In den vergangen Wochen und Monaten war und ist die Situation aufgrund des Coronavirus und der damit einhergehenden Maßnahmen zur Eindämmung aber besonders herausfordernd. „Auch in dieser schwierigen Zeit haben sie sich Tag und Nacht mit viel Engagement um die hilfsbedürftigen Seniorinnen und Senioren gekümmert. Dafür möchten wir uns ganz, ganz herzlich bedanken“, betont Seniorenbund-Landesobmann Josef Pühringer. Gemeinsam mit einer Bezirks-Delegation des Seniorenbundes überreichte er den Mitarbeiterinnen des Altenheims Schärding einen Geschenkkorb als Dank für den Krisen-Einsatz.