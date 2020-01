SCHÄRDING (zema). Die FF Schärding wurde am 1. Jänner um 02:19 Uhr zum Brand einer Mülltonne in die Schärdinger Klingmühle alarmiert. Durch den Einsatz eines Hochdruckrohres eines Atemschutztrupps konnte zuerst ein Übergreifen der Flammen auf die nebenstehende Gerätehütte und Garage verhindert werden. In weiterer Folge wurde der Brand zur Gänze abgelöscht. Die Brandursache ist unklar, ein Feuerwerkskörper könnte aber möglicherweise der Brandauslöser gewesen sein.