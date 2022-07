RUHSTORF (zema). Ein unbekannter Täter hat heute Vormittag gegen 11:30 Uhr die Sparkasse in Ruhstorf an der Rott in Bayern überfallen. Die Fahndung nach dem Täter läuft gerade noch. Gesucht wird der mutmaßliche Bankräuber auch in Oberösterreich. Die Polizei bittet dringend, keine Anhalter mitzunehmen und auf verdächtige Personen zu achten.