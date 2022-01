Kaum zu glauben, aber das erste Semester des Schuljahres 2021/22 ist fast schon wieder zu Ende und die Ferien nahen. Optimale Semesterferienbeschäftigung finden pferdebegeisterte Jungs und Mädels ab 6 Jahren am Islandpferdehof Lichtegg in Andorf bei einem der beliebten Schnupperreitkurse für Anfänger.

Von 21. - 23. Februar dreht sich alles nur um unsere (Island-)pferde und mit 6 praktischen Einheiten und 4 Theoriestunden ist ein optimaler Einstieg und Kennenlernen des Reitsports möglich.

Selbstverständlich haben wir auch für alle, die bereits reiten passendes Programm: So zum Beispiel unseren Reittag "Pferdesport und Spaß" am 24.2. An diesem Tag stehen viele Herausforderungen bevor: Voltigierübungen, Reiterspiele, Geschicklichkeitsreiten und mehr. Die Tage dauern jeweils von 10:00-15:00 inklusive Mittagessen. Alle Einheiten werden ausschließlich von geprüften Fachkräften abgehalten und auch für Betreuung ist gesorgt.

Neben diesen Events findet selbstverständlich normaler Gruppenunterricht statt oder auch Intensivtraining in Form von Einzelstunden ist möglich.

Für weitere Infos oder Anmeldungen freuen wir uns von euch zu hören: 0664/3939094 oder isihof@aon.at