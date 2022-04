17 Athleten und drei Trainer der Sportunion IGLA long life waren kürzlich auf Trainingslager im steirischen Schielleiten.

BEZIRK SCHÄRDING. "Die Trainingsbedingungen waren ideal. Die sommerlichen Temperaturen, Verpflegung, Unterkunft und natürlich der Teamspirit unter den Athleten waren perfekt. Am 1. Mai werden die ersten Athleten bei den U14 Mehrkampflandesmeisterschaften bei uns im Leichtathletikzentrum Andorf an den Start gehen. Ab da sind wir jedes Wochenende unterwegs. Nach den Trainingsleistungen in Schielleiten bin ich mir sicher, dass das heuer wieder eine tolle Saison für unser Athleten wird", so die sportliche Leiterin der Sportunion IGLA long life, Natascha Gierlinger.