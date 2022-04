ST. WILLIBALD. In der Stocksport Staatsliga mussten sich die Stocksportler der Union St. Willibald im ersten Vorrundenspiel in Klagenfurt mit 4:6 geschlagen geben. Bei der zweiten Vorrunde in Angerberg in Tirol am 9. April,, konnten die St. Willibalder hingegen eine 6:4-Sieg feiern. Am Samstag, 30. April, um 16 Uhr ist übrigens der Staatsmeister von 2021, der EV Strasswalchen, in der St. Willibalder Stockhalle zu Gast.