TAUFKIRCHEN (ebd). Diskus-Ass Lukas Weißhaidinger wird in dieser Freiluftsaison nur mehr zwei Meetings bestreiten. Der 28-jährige Oberösterreicher, der vergangenes Wochenende beim dritten Start im Rahmen der ÖLV-Austrian-Top-Meeting-Serie in Graz-Eggenberg seinen zweiten Erfolg feierte, geht nur mehr am 1. August in Andorf und dann auch noch bei den Österreichischen Staatsmeisterschaften in der Südstadt (15./16. August) an den Start. "Ich lasse die Saison frühzeitig ausklingen. In der Südstadt werde ich nur mehr einen Versuch absolvieren", meint der WM-Dritte von Doha. Hintergrund: "Noch ist immer nicht klar, welche Auslands-Meetings überhaupt stattfinden können. Stockholm wäre ein Thema, aber ich möchte nichts riskieren. Flüge machen für mich derzeit keinen Sinn, da ist mir das Ansteckungsrisiko einfach zu groß." Vorteil am Rande: "Dadurch können wir extrem früh – Mitte September – mit der Olympia-Vorbereitung für Tokio beginnen", stellt Coach Gregor Högler klar.