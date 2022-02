BEZIRK SCHÄRDING. "Im vergangenen Jahr wurden 235 Unternehmen neu gegründet und 14 bestehende Unternehmen übernommen", berichtet Florian Grünberger, Bezirksstellenobmann der Wirtschaftskammer Schärding. In Summe wurden somit im Bezirk 249 neue Unternehmen registriert. Die regste Gründertätigkeit gab es in den Sparten Gewerbe und Handwerk (103), Handel (64) und Information und Consulting (44 neue Unternehmen). Selbst in der von den Corona-Einschränkungen schwer gebeutelten Tourismus- und Freizeitbranche wurden 15 Neugründungen verzeichnet. Acht der neue Unternehmen sind in Transport und Verkehr tätig. Außerdem gibt es einen neuen Industriebetrieb. "Diese Zahlen sind ein Signal dafür, dass die Menschen in unserem Bundesland trotz aller aktuellen Sorgen und Probleme auch an ihre wirtschaftliche Zukunft glauben. Der Auftrag an uns als WKO Oberösterreich ist es, für bestmögliche Rahmenbedingungen für Gründer und Jungunternehmer zu sorgen", kommentiert WK-Präsidentin Doris Hummer das Gründergeschehen. Um Jungunternehmern auch während Quarantäne oder Lockdown zur Seite zu stehen hat die Wirtschaftskammer ihr digitales Angebot noch einmal deutlich intensiviert. Der "Gründerguide" wurde etwa 16.000 Mal abgerufen. Ebenfalls zu empfehlen ist die achtteilige Videoserie "Richtig gründen".