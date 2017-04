"Desaster Dinner" geht in die Verlängerung

ALTSCHWENDT. Wenn Lachen gesund ist, dann haben die Hausärzte in Altschwendt und Umgebung derzeit wenig zu tun. Mit ihrem aktuellen Stück "Das (perfekte) Desaster Dinner" lieferte die Altschwendter Theatergruppe bei ihren Auftritten Gags und Pointen am laufenden Band. Aufgrund der großen Kartennachfrage gibt's am Samstag, 6. Mai, um 20 Uhr eine zusätzliche Vorstellung im Kubik-Saal in Altschwendt. Kartenreservierungen unter 0681/1051 3483 (zwischen 17 und 19 Uhr). Infos auch im Internet unter www.theatergruppe-altschwendt.at