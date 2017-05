Filmabend: Humus – die vergessene Klima-Chance

, Schulstraße 3 , 4775 Taufkirchen an der Pram AT

TAUFKIRCHEN. Was geschieht unter unseren Füßen? Weshalb können wir so riesige CO2-Mengen ein- und ausatmen? Diese und andere Fragen beantwortet der Film "Humus – die vergessene Klima-Chance", der am 1. Juni im Schulzentrum in Taufkirchen an der Pram gezeigt wird. Nach der Filmvorführung gibt es eine gesunde Jause. Außerdem steht ein Gewinnspiel am Programm: Es wird ein Fahrradhelm unter allen Besuchern verlost. Beginn: 19.30 Uhr.