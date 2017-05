Grillen - Tipps von den Grillprofis

03.05.2017, 17:00 Uhr

Holz, Kohle oder Gas ist Geschmacksache. Beim Fleisch heißt die Devise: Direktes und indirektes Grillen.

TAUFKIRCHEN. TAUFKIRCHEN (bich). Die Grillsaison liegt in den Startlöchern. Für ein perfektes Grillvergnügen haben die Profis von Sauwald BBQ beim "Kurz Ein'kehrt" die richtigen Tipps auf Lager. "Damit das Fleisch saftig schmeckt, nicht zu schnell und heiß grillen. Am Besten gelingt's, wenn man sich am Grill eine direkte und indirekte Zone vorbereitet," weiß Jochen Hartinger. Soll heißen: Holz- und Kohlegriller nur auf einer Seite befeuern, diese wird dann zum scharfen Anbraten verwendet. Die weniger heiße Seite dient zum Durchgaren. "Bei Fisch empfehle ich eine Holz- oder Salzplanke, die man einfach auf die direkte Zone am Grill legt und heiß werden lässt. Dann wird sie auf die indirekte Zone geschoben und erst dann der Fisch darauf glasig gegart", beschreibt der Grillexperte.Wie sieht's mit Gemüse aus? "Da lässt sich eigentlich alles grillen", meint Hartinger. Gut und einfach: Gemüse der Saison herschneiden, mit Petersilie, Schnittlauch, Rosmarin und Thymian würzen und ab in den Wok über offenes Feuer. Aber Gemüse muss nicht nur Beilage sein. "Eine Zucchini gefüllt mit Tomaten, Basilikum und Feta schmeckt nicht nur Vegetariern", macht Hartinger Gusto auf mehr. Und Nachspeisen? Wie wär's mit Schokobananen. "Banane mit Schale der Länge nach aufschneiden, mit Schokolade füllen, in Alufolie packen und für 10 bis 15 Minuten auf den Grill", beschreibt der Grillprofi.