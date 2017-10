Nachts im Museum: Am Brunnbauerhof in Andorf

ANDORF. Der Brunnbauerhof in Andorf öffnet am Samstag, 7. Oktober, im Rahmen der "ORF-Langen Nacht der Museen" von 18 bis bis 1 Uhr früh seine Pforten. Auch die Fotoausstellung auf dem Heuboden "Bäuerinnen im Blickpunkt" ist an diesem Abend noch einmal zu sehen. Der Andorfer Fotoclub hat dazu einige Bäuerinnen bei typischen Tätigkeiten porträtiert. Die gemütliche Bauernstube wird zudem mit authentischer Volksmusik beschallt. Wer möchte, ist herzlich zum offenen Musizieren eingeladen. Kindern werden überdies auf Wunsch Sagen und Märchen aus Oberösterreich und Bayern vorgelesen. Führungen jederzeit auf Anfrage.